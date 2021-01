"Am avut mari probleme cu el, vorbea urat cu jucatorii!" Sebastian Coltescu, atacat dur de un antrenor roman! "Hategan trebuia sa il elimine la PSG - Basaksehir"

Sebastian Coltescu este atacat de un antrenor roman dupa incidentul de la PSG - Basaksehir.

Mario Marinica, antrenor roman cu licenta PRO, nu l-a iertat pe Coltescu dupa incidentul in care a fost acuzat de rasism si dezvaluie niste momente din trecut care l-au avut in prim-plan pe arbitru.

Mario Marinica este in prezent director tehnic la Kerala Blasters Football Club, in India, insa de-a lungul carierei le-a antrenat pe Concordia Chiajna, Gloria Buzau, Sportul Studentesc si Rapid.

"Al treilea domn din dreapta, asta ar fi fost formularea normala. Dar brigada romaneasca trebuie sa vorbeasca in limba engleza, asta e regula. Am participat la Liga Campionilor cand eram in Africa de Sud si va asigur ca astea erau regulile. Acolo si peste tot.

Hategan trebuia sa-l elimine pe Coltescu, daca acesta nu-si cerea scuze. A mai fost un caz in Argentina, poate nu stiti, un central a eliminat de pe teren un asistent care s-a certat cu banca de rezerve a gazdelor. Nu s-a intamplat asta, Coltescu nu si-a cerut scuze si tot asa.

E si vina FRF ca nu face programe de educare a sportivilor pe teme de rasism. Hategan are si el o hiba, meciul de trista amintire cu Irlanda. A gresti flagrant", a spus Marinica, cu privire la incidentul de la Paris, pentru Pro Sport.

Mario Marinica: "Coltescu e arogant cu toata lumea. Vorbea urat cu jucatorii"

Antrenorul roman l-a mai acuzat pe Coltescu si pentru niste epsioade petrecute la inceputul anilor 2000:

"La Sebastian Coltescu nu ma mira nimic, el e un tip arogant cu toata lumea, asa a fost mereu. Cand antrenam in Romania, am avut mari probleme cu el, cand eram la Cimentul Fieni. La un meci cu Inter Gaz din 2003 i-a pus un adversar piciorul in piept unui jucator al meu, el nu vedea nimic. Nici galben nu i-a dat, iar noi aveam sase avertismente in minutul 25.

Ca el, cum era Coltescu, nu exista nimeni… La fel si Istvan Kovacs, la fel era, l-am prins si pe el mai tarziu… Vorbeau urit cu jucatorii", a mai spus Mario Marinica.