Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliția în capitala Albaniei, Tirana, marți seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku (vezi galeria foto), acuzată de presupuse fapte de corupție, relatează Reuters.

Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliția a răspuns folosind tunuri cu apă, în cel mai recent protest dintr-o serie de manifestații violente care reprezintă o amenințare la adresa stabilității guvernării de lungă durată a premierului Edi Rama, care a preluat conducerea în 2013.

Corupția guvernanților, marea problemă și în Albania

Tensiunile politice au escaladat din decembrie, după ce o unitate specială de cercetare penală a pus-o sub acuzare pe adjuncta lui Rama, Belinda Balluku, pentru presupusă intervenție în licitațiile publice pentru proiecte majore de infrastructură și favorizarea anumitor companii, acuzații pe care Balluku le neagă, informează Agerpres.

Belinda Balluku ocupă funcția de vicepremier în guvernul Albaniei din iulie 2022, fiind în același timp ministrul infrastructurii și energiei.

Parlamentul trebuie să-i ridice imunitatea Belindei Balluku pentru ca aceasta să fie arestată

Mii de persoane s-au adunat în piața centrală din Tirana purtând steaguri și pancarte și scandând 'Rama, du-te acasă, acest guvern corupt ar trebui să demisioneze'.

Forțele antirevoltă au protejat clădirea guvernamentală.

Unitatea specială de cercetare penală, însărcinată cu combaterea corupției și a crimei organizate, a cerut parlamentului să-i ridice imunitatea lui Balluku în această săptămână pentru a permite arestarea acesteia.

Însă nu este clar când parlamentul, în care partidul de guvernământ al lui Rama deține majoritatea, va vota sau dacă va vota pentru ridicarea imunității vicepremierului Belinda Balluku.