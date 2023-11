Veste uriașă pentru Marius Șumudică! A câștigat procesul cu fosta sa echipă. Câți bani trebuie să primească

Antrenorul român a preluat echipa la începutul lunii septembrie și a bifat deja șapte meciuri la Gaziantep. În debutul acestui sezon, Șumudică a fost liber de contract și a purtat discuții cu câteva formații din România.

Marius Șumudică are de primit bani de la Al-Raed!

În sezonul precedent, Șumudică a pregătit-o pe Al-Raed, dar a plecat în vară de la echipă, chiar dacă mai avea un an de contract.

Potrivit Fanatik.ro, fostul campion al României cu Astra Giurgiu a câștigat procesul cu fosta sa echipă și trebuie să primească o sumă importantă, aproximativ 170.000 de euro, echivalentul a patru salarii.

După înfrângerea cu Beșiktaș, scor 2-0, Gaziantep rămâne pe locul 16, ultimul deasupra liniei retrogradabile, cu nouă puncte, la egalitate cu Konyaspor.

În următoarea rundă, echipa lui Marius Șumudică va juca pe teren propriu cu Rizespor, care ocupă locul nouă, cu 14 puncte.

Marius Șumudică: ”Nu pot accepta asta!”

"Au fost două reprize diferite. Adversarul din prima repriză nu a putut să intre în poziție și a încercat doar șuturi de la distanță. În a doua repriză am primit un gol dintr-o fază fixă. A trebuit să nu asumăm responsabilitatea acolo, dacă nu marcăm bine adversarul, atunci vom primi gol. Nu pot accepta asta.

Am început apoi să ne deschidem după ce am primit primul gol, pentru că ne doream să obținem cel puțin un punct. Din păcate am primit și al doilea gol, însă vreau să felicit echipa pentru spiritul de luptă. Nu este ușor să joci în fața a 30 de mii de oameni.

Azi am avut din nou ocazii clare, dar nu putem câștiga puncte doar dacă ne apărăm. Vom lucra la asta. Jucătorii mei au acoperit foarte bine Beșiktașul, mă bucur că asta. Tactic, Beșiktaș nu ne-a fost superioară. Dacă dai un gol în fotbal, poți câștiga”, a spus Marius Șumudică, potrivit ntvspor.net.