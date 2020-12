Verdictul lui Avram in cazul SCANDALULUI MONSTRU de la Paris: "Asta a dus la explozia mediatica!" Ce spune despre Hategan

Retras dupa 14 ani de activitate in Liga 1, Marius Avram a vorbit despre scandalul in care a fost implicata brigada romana.

Arbitrul retras la finalul acestui an a comentat scandalul din Champions League, care i-a avut in prim plan pe arbitrii romani. Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism dupa ce a folosit cuvantul 'negru' in momentul in care incerca sa i-l indice lui Ovidiu Hategan pe secundul lui Basaksehir, Pierre Webo.

Fotbalistii celor doua echipe au refuzat sa mai dispute meciul, care s-a rejucat a doua zi, cu o noua brigada, iar UEFA a pornit o ancheta.

"Sa traiesti in incertitudinea deciziei pe care o sa o ia UEFA, sa te numeasca toti rasist. Ma pun in locul lui si ma gandesc ca nu e usor.

Poate pierde foarte mult atat pe plan intern, cat si extern. Chiar daca nu mai e pe lista FIFA, putea oficia ca al 4 lea oficial orice meci arbitrat de Ovidiu Hategan.

E o exprimare neinspirata, nu as merge departe sa spun ca a fost agresiv. A fost o discutie interna, o adresare catre Ovidiu sa identifice un jucator.

I-am spus ca sunt alaturi de el, ca empatizez intr-un fel prin ceea ce trece. Vorbim in romana noi, nu e necesar sa vorbim in engleza. Nu exista termeni dati de UEFA, care sa fie folositi.

Prin faptul ca s-au retras echipele din teren si meciul a fost anulat, asta a dus la explozia mediatica. Plus ca suntem intr-o perioada extrem de sensibila.

Sper ca Ovidiu sa nu fie afectat. La turneele finale, cand arbitrul asistent greseste un ofsaid, e trimisa acasa intreaga echipa.

Depinde mult si ce se intampla cu Octavian Sovre, daca e ocolit el, atunci poate sa il trimita la EURO, acolo nu merge cu al patrulea oficial.

Este in regulamente ca se poate dezice de un arbitru, insa nu s-a intamplat vreodata. Nu am vazut un arbitru sa renunte la unul dintre membrii brigazii. Nu cred ca i se poate reprosa nimic lui Ovidiu Hategan", a spus Marius Avram pentru Digi Sport.