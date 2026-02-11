Tot ce e mult strică! Formațiile din Premier League, „sufocate“ în bani, confirmă această realitate. Pentru că modul în care își irosesc resursele financiare e de neconceput pentru cele mai multe cluburi din lumea fotbalului.

Cazul Tottenham e elocvent, în acest sens. Anul trecut, clubul a încheiat contractul lui Ange Postecoglou, la scurt timp după ce australianul a cucerit trofeul Europa League. Parcursul din Premier League i-a fost însă „fatal“, în condițiile în care Tottenham s-a clasat pe locul 17 din 20, primul de deasupra liniei. Ca să-l pună pe liber pe Postecoglou, patronul Daniel Levy i-a plătit australianului o compensație financiară în valoare de... 4,2 milioane de euro.

Dar această „hemoragie financiară“ nu s-a oprit aici. Tottenham a cheltuit apoi o altă sumă, de 7,7 milioane de euro, ca să-l ia pe Thomas Frank de la Brentford. Banii au fost plătiți, astfel încât contractul danezului să fie reziliat înainte de termen.

Așadar, despărțirea de Postecoglou și instalarea lui Frank au costat aproape 12 milioane de euro! Iar danezului i s-a oferit un contract stagional, în valoare de... 9,2 milioane de euro. Pe 3 ani! Ceea ce înseamnă că acum, după concedierea sa după doar 8 luni, Tottenham va fi nevoită să plătească o altă sumă consistentă, drept despăgubire, pentru că a renunțat la Thomas Frank.