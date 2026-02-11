Josep Guardiola (55 de ani) a fost adus, la Manchester City, ca să câștige. Și, în primele sale sezoane, rezultatele au fost chiar de partea sa. Dovadă și faptul că a umplut vitrina de trofee: 18 competiții câștigate până acum sub comanda sa.

Problema lui Pep e că, în sezonul trecut, șirul victoriilor s-a cam oprit. Dar ibericul a „supraviețuit“ în funcție, în contul rezultatelor sale din trecut. În actuala campanie însă, City trebuie să câștige ceva cu adevărat important, titlul în Premier League sau Champions League, astfel încât managerul ei să-și prelungească șederea, la Manchester.

Problema e că, în Premier League, titlul se cam îndepărtează. În acest moment, echipa e deja la 6 puncte de liderul Arsenal! O diferență uriașă, care înseamnă că parcursul din etapele rămase trebuie să fie aproape perfect. De aceea, diseară (ora 21:30, VOYO), City e „condamnată“ să învingă Fulham, o echipă de mijlocul clasamentului, pe teren propriu.

