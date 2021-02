Hategan parca e blestemat! Inca un meci cu un scandal monstru in Europa alaturi de Istvan Kovacs! Reactiile fanilor portughezi

Arbitrul roman s-a aflat la centrul meciului tur din saisprezecimile Europa League, Braga - AS Roma, incheiat 2-0 pentru echipa din Italia.

Ovidiu Hategan a fost cel de-al patrulea oficial al meciului, aflandu-se la prima delegare dupa scandalul monstru de la meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, cand Coltescu a fost acuzat de rasism.

Nici meciul acesta nu s-a incheiat fara incidente. Kovacs a fost 'protagonistul' scandalului din Portugalia, dupa ce a refuzat un penalty gazdelor, in minutul 50, cand scorul era 1-0 pentru Roma.

Ibanez l-a doborat pe Sporar in interiorul careului, insa arbitrul roman a lasat jocul sa continue, spre furia portughezilor.

How is that not a penalty for Braga?????? He literally bodychecked him!! pic.twitter.com/TlH33ox1l6