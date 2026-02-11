Mare greșeală a făcut Thomas Frank, când a lăsat Brentford, unde era un „zeu“, ca să-l înlocuiască pe Ange Postecoglou, la Tottenham!

La Brentford, unde și-a început cariera de „principal“, în 2018, Frank a stat pe bancă în 317 meciuri! La Tottenham, unde a fost numit în iulie 2025, danezul n-a apucat nici 40 de partide. Pentru că, după cum Sport.ro a anunțat aici, clubul l-a pus pe liber, în această dimineață. Ce-i drept, era de așteptat să se ajungă aici, după bilanțul catastrofal al lui Tottenham din ultimele săptămâni: 11 meciuri în toate competițiile, 2 victorii, 4 remize, 5 înfrângeri.

În acest moment, în Premier League, Tottenham e amenințată cu retrogradarea: locul 16 din 20, la doar cinci puncte de poziția a 18-a, prima care duce în Championship!

Englezii anunță: De Zerbi, favorit să preia Tottenham

Cu Thomas Frank deja istorie, Tottenham e acum în căutarea unui înlocuitor care să ridice echipa în clasament. Și, potrivit presei engleze, Roberto De Zerbi (46 de ani), care tocmai s-a despărțit de Marseille, e principalul favorit să ajungă la gruparea londoneză. Pe lângă faptul că e liber de contract, De Zerbi are și avantajul că a mai lucrat în Anglia, la Brighton.

Alte nume vehiculate de presa britanică, pentru banca lui Tottenham, sunt Xavi (liber de contract) și Mauricio Pochettino (selecționer SUA).