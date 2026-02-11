TĂTUȚU’ în episoadele din această seară: „După ce m-am ferit toată viața mea de gabori, e greu să-mi pun baza în vreo unul”

TĂTUȚU' în episoadele din această seară: „După ce m-am ferit toată viața mea de gabori, e greu să-mi pun baza în vreo unul"
Două episoade pline de acțiune din TĂTUȚU’ vor putea fi urmărite în această seară de la ora 21:30, la PRO TV. Pe urmele lui Bebe Măcelaru se află atât brigada comisarului Costoiu, cât și Constănțeanu și oamenii săi, așa că fiecare mișcare a sa trebuie să fie analizată cu atenție, pentru că orice pas greșit îl poate compromite.

În plan personal, Tătuțu’ va avea de făcut o alegere dureroasă, dar necesară. Pentru că în lumea lui pericolul pândește la orice colț, nu-și mai permite să păstreze în viața lui nimic care îl poate face vulnerabil în fața rivalilor săi. De aceea, se va vedea nevoit să renunțe la Magda, decizie care îi va aduce multă suferință fetei. „Ești fată bună tu Magdo, dar nu pentru mine. Îți trebuie un băiat liniștit, de vârsta ta, să se uite la tine ca la icoană. Nu sunt de stat lângă mine, Magdo. Ai văzut și tu ce era prin geanta aia. Te las să scapi de drag ce-am prins de tine, nu de batjocură cum poate crezi tu”, va încerca el să-i explice.

Iar în plan profesional, Bebe va recurge la a-și ține prietenii aproape și... dușmanii și mai aproape. Astfel, îl va aduce pe Basti în sânul grupării sale, unde îl va testa: „După ce m-am ferit toată viața mea de gabori, e greu să-mi pun baza în vreo unul, m-am învățat să-i gândesc de rău. D-aia zic să facem o încercare cu tine, să vedem dacă zici din inimă sau ieși pe ușă și chemi dubile să ne salte pe toți”.

Dacă va reuși Basti să treacă testul interlopilor sau nu, rămâne de văzut în episoadele din această seară, de la ora 21:30. Primele două sezoane sunt disponibile integral pe VOYO, iar în curând, sezonul 3 va putea fi urmărit la PRO TV.

TĂTUȚU’ – Ai grijă pe cine trădezi!

