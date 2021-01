Lovitura URIASA pentru Leo Messi! E OUT din echipa ideala a anului 2020 facuta de L'Equipe! Cum arata primul 11 al celor mai buni fotbalisti

L'Equipe a alcatuit primul 11 al celor mai buni fotbalisti in anul 2020.

Echipa ideala este predominata de fotbalistii lui Bayern Munchen, castigatoarea sezonului 2019/20 din Champions League. Cinci jucatori bavarezi au fost inclusi in primul 11 alcatuit de L'Equipe.

Principala surpriza este absenta lui Leo Messi din ofensiva ideala. Votat in 'cel mai bun prim 11' in cadrul galei The Best, argentinianul, care nu a avut cel mai bun sezon al sau cu Barcelona, insa a reusit sa atinga cifre incredbile, a fost uitat de francezi.

De cealalta parte, rivalul sau, Cristiano Ronaldo, care a fost numit si 'Jucatorul secolului' in gala Globe Soccer Awards, a prins primul 11, unde face 'pereche' in atac cu Robert Lewandowski, cel care a primit titlul de 'cel mai bun fotbalist'.

Echipa ideala a anului 2020:

Neuer - Alexander - Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - De Bruyne, Kimmich, Thiago Alcantara - Neymar - Lewandowski, Ronaldo

