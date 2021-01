Pur si simplu, UNIC! Leo Messi, MONSTRUL RECORDURILOR in Spania! Ce a reusit starul Barcelonei, dupa ce a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri pentru un singur club

Leo Messi (33 ani) continua sa doboare recorduri chiar si in cel mai slab sezon al sau.

Starul Barcelonei a fost anuntat titular de Koeman in primul meci al anului pentru Barcelona in La Liga, iar cu prezenta din meciul cu Huesca, argentinianul bifeaza o noua borna incredibila.

Leo va ajunge la 500 de aparitii in La Liga, la scurt timp dupa ce a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri pentru un singur club din lume (644 goluri), depasindu-l pe Pele.

In La Liga, in prezent mai sunt 3 jucatori in activitate care au depasit 500 de meciuri: Raul Garcia (501), Sergio Ramos (506) si Joaquin (565). Recordul de meciuri jucate in La Liga il detine Andoni Zubizarreta cu 617 prezente.

Catalanii au facut un colaj superb cu ocazia celor 500 de meciuri pe care Leo Messi le-a jucat in La Liga.