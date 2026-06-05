Farul Constanța a anunțat, vineri, numirea lui Ioan Ovidiu Sabău în funcția de antrenor principal. Fostul mare internațional îi ia locul lui Flavius Stoican, care a salvat cu mari emoții echipa de la retrogradare, în urma barajului.

Ioan Ovidiu Sabău, noul antrenor de la Farul

Sabău era liber de contract din octombrie 2025, după despărțirea de U Cluj, formație pe care a dus-o în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

"Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre.

Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al "Generatiei de Aur", fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj.

Bun venit la Farul și mult succes!", se arată în prezentarea făcută de Farul Constanța lui Ioan Ovidiu Sabău, pe site-ul clubului.