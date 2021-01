BOMBA MONDIALA in prima zi a anului! Messi va fi VECIN CU BORCEA! Si-a luat apartament de 8 milioane de euro inaintea transferului! La ce echipa ar fi ales sa mearga

Viitorul lui Messi pare sa fi fost decis! Cel putin asta sustin surse apropiate superstarului argentinian.

Leo nu pleaca nici la City, nici la PSG. Dar nici nu ramane la Barcelona! Dupa interviul acordat La Sexta, in care recunostea ca isi doreste sa joace in Statele Unite, noi informatii il apropie pe Leo de MLS. The Sun prezinta imagini din apartamentul de 8 milioane de euro pe care Messi si l-a luat la Miami. Acolo ar urma sa-si incheie cariera! Beckham il asteapta cu bratele deschise la noua sa echipa, Inter Miami!

"Planul meu e sa dau tot ce pot pentru Barcelona in acest moment. As vrea sa joc in Statele Unite, sa experimentez stilul de viata american si campionatul de acolo. Apoi, as vrea sa ma intorc intr-un anumit rol la Barcelona. Nu ma gandesc prea mult inainte, vreau sa vad cum se termina sezonul", a spus Messi in interviul acordat La Sexta.

Postul de radio Cadena Ser anunta ca Messi a facut deja un pas concret in vederea transferului in MLS. Leo si-a cumparat un apartament de lux in Miami. A platit 8 milioane de euro pentru noua sa casa. Construit in 2017, Porsche Design Tower are inclusiv lifturi pentru masini. Astfel, propritarii bolizilor de lux isi pot parca masinile la acelasi etaj la care locuiesc!

In primul sezon in MLS, Inter a terminat pe locul 10 in Conferinta de Est a MLS. Blaise Matuidi (ex. PSG si Juventus) si Gonzalo Higuain (ex. Juventus) sunt cele mai importante nume din lot. Si Olivier Giroud ar fi o tinta pentru clubul condus de Beckham. Pentru a fi convins, si francezul ar fi primit bonus in contract un apartament in Porsche Design Tower.