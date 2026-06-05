GALERIE FOTO Abstinența lui Zverev: măsura drastică luată de german pentru câștigarea turneului de la Roland Garros

Abstinența lui Zverev: măsura drastică luată de german pentru câștigarea turneului de la Roland Garros Tenis
Alexandru Hațieganu
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Alexander Zverev, pregătit de primul titlu de mare șlem al carierei.

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Alexander ZverevRoland Garros 2026Tenis ATPabstinență
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Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP) a trecut de prea multe ori pe lângă primul titlu de mare șlem al carierei pentru a-și mai putea ierta o ratare la Roland Garros 2026.

Cu Alcaraz absent, Sinner, eliminat în turul secund, iar Djokovic, afară din competiție după a treia rundă, Zverev este marele favorit rămas în cursă pentru titlul de campion la Paris.

Alexander Zverev, cu telefonul stins pe durata competiției de la Roland Garros

Învins în fiecare din primele trei finale de Grand Slam jucate, germanul Zverev speră să treacă de cehul-revelație, Jakub Mensik, în semifinale, într-un meci care se anunță mai complicat decât posibila finală pe care ar avea-o de jucat contra italianului mai bun din întâlnirea Flavio Cobolli - Matteo Arnaldi.

În așteptarea momentului care i-ar putea schimba cariera, Alexander Zverev face sacrificii pe durata competiției din capitala Franței.

Își dedică întreaga atenție asupra turneului, iar telefonul mobil îi rămâne închis. „Telefonul meu e stins, dar a fost stins în ultimii șapte ani, în timpul turneelor de mare șlem. Nu am acces la rețelele sociale,” a punctat Alexander Zverev, potrivit Tennisuptodate.

Alexander Zverev

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John McEnroe crede că Zverev va avea probleme cu Mensik

În prima semifinală masculină de la Roland Garros, programată vineri, 5 iunie, de la ora 15:30, John McEnroe se așteaptă ca Alexander Zverev să fie puternic testat de Jakub Mensik.

„Zverev se mișcă grozav lateral, dar nu e la fel de bun ca Mensik în mișcarea în față. Zverev va începe să se streseze, pentru că marele favorit, dar Mensik îi va cauza probleme dacă va continua să joace cum a făcut-o. Va fi interesant,” a anticipat partida fostul mare tenismen, într-un interviu acordat Eurosport.

Cea mai recentă finală de turneu major jucată de Alexander Zverev a avut loc în ianuarie 2025, când Jannik Sinner l-a învins pe jucătorul din Germania în minimum de seturi, 6-3, 7-6, 6-3.

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