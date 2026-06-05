Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP) a trecut de prea multe ori pe lângă primul titlu de mare șlem al carierei pentru a-și mai putea ierta o ratare la Roland Garros 2026.

Cu Alcaraz absent, Sinner, eliminat în turul secund, iar Djokovic, afară din competiție după a treia rundă, Zverev este marele favorit rămas în cursă pentru titlul de campion la Paris.

Alexander Zverev, cu telefonul stins pe durata competiției de la Roland Garros

Învins în fiecare din primele trei finale de Grand Slam jucate, germanul Zverev speră să treacă de cehul-revelație, Jakub Mensik, în semifinale, într-un meci care se anunță mai complicat decât posibila finală pe care ar avea-o de jucat contra italianului mai bun din întâlnirea Flavio Cobolli - Matteo Arnaldi.

În așteptarea momentului care i-ar putea schimba cariera, Alexander Zverev face sacrificii pe durata competiției din capitala Franței.

Își dedică întreaga atenție asupra turneului, iar telefonul mobil îi rămâne închis. „Telefonul meu e stins, dar a fost stins în ultimii șapte ani, în timpul turneelor de mare șlem. Nu am acces la rețelele sociale,” a punctat Alexander Zverev, potrivit Tennisuptodate.