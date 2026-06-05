Mitică Dragomir știe de ce a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo: „Și eu aș fi făcut la fel”

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Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul și decarul lui Dinamo, și-a exprimat recunoștința într-o scrisoare emoționată față de Zeljko Kopic, în contextul plecării antrenorului croat de la formația bucureșteană.

Cătălin Cîrjan, scrisoare emoționantă după plecarea lui Kopic

Cîrjan a subliniat că încrederea oferită de Kopic i-a schimbat complet cariera în bine, i-a mulțumit pentru tot și i-a urat succes la viitoarea sa echipă.

„După doi ani de lucru împreună, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Ați fost mai mult decât un simplu antrenor. Ați fost persoana care a crezut în mine, m-a susținut în momentele dificile și m-a ajutat să cresc atât ca jucător, cât și ca persoană.

În fotbal, încrederea unui antrenor poate schimba totul și mi-ați oferit această încredere încă din prima zi. Sunt recunoscător pentru fiecare oportunitate pe care mi-ați oferit-o, pentru îndrumarea dumneavoastră, cerințele dumneavoastră și lecțiile care vor rămâne cu mine de-a lungul carierei mele.

O mare parte din ceea ce sunt astăzi se datorează și muncii pe care am depus-o împreună în ultimii doi ani. Nu vă doresc decât succes în capitolul următor. Sunt sigur că veți continua să inspirați și să ajutați mulți alți jucători, așa cum ați făcut cu mine.

Mulțumesc pentru tot, domnule!” - a fost mesajul emoționat, postat de Cătălin Cîrjan pe pagina sa de Facebook.

85 de meciuri, 16 goluri și 8 pase decisive a adunat Cîrjan la Dinamo, sub comanda lui Zeljko Kopic.

Dinamo a confirmat despărțirea de Zeljko Kopic

Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic. Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii „câinilor”.

Iar Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo: „Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”. Dinamo București chiar este cel mai important reper din cariera lui Zeljko Kopic: conform Transfermarkt, la nicio altă echipă pe care a antrenat-o nu a strâns atâtea meciuri tehnicianul croat în vârstă de 48 de ani!

Cele 112 meciuri pe banca lui Dinamo sunt cu mult peste numerele bifate la celelalte echipe pe care le-a pregătit Kopic, Slaven Belupo (96), NK Zagreb (37), Pafos (36), Hajduk Split (34), NK Lucko (24), Dinamo Zagreb (19), Botev Plovdiv (15) sau Cibalia (15).

Florentin Petre ar urma să plece și el

Din informațiile Sport.ro, nici secundul Florentin Petre nu va rămâne la club! Simbolul lui Dinamo s-a înțeles excelent cu Zeljko Kopic și sunt șanse bune să continue în stafful croatului, la următoarea echipă a acestuia.

„Este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat până acum, un om pe care îl admir și îl respect pentru felul cum își pregătește fiecare minut din viață. Este omul pe care mă bazez și omul pe care îl susțin în fiecare secundă din viața mea, pentru că îl simt cum își dorește să facă performanțe cu Dinamo.

Ne completăm reciproc pentru că amândoi avem aceeași mentalitate, aceeași dorință, amândoi suntem pregătiți pentru înalta performanță pe care Dinamo o cere. Este și normal să ne completăm, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă”, caracteriza Florentin Petre relația sa cu Zeljko Kopic, într-un interviu recent pentru Sport.ro.