SCANDAL IMENS in vestiarul Barcelonei! Leo Messi si unul dintre jucatorii de baza ai echipei s-au CERTAT! Motivul incredibil

Situatia de la Barcelona continua sa fie din ce in ce mai critica!

Catalanii au unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimul deceniu in campionat. Barcelona a incheiat anul pe locul 6 in clasament cu 25 de puncte in 15 meciuri jucate, la 10 puncte distanta de liderul Atletico, care are si un meci in minus.

Situatia de la club este din ce in ce mai tensionata, dupa zvonurile ca Leo Messi ar urma sa plece, insa presa din Spania anunta ca lucrurile urmeaza sa se linisteasca dupa alegerile prezidentiale.

Cu toate astea, un nou scandal ar fi izbucnit in vestiar intre capitanul Barcelonei si unul dintre jucatorii de baza ai echipei, Marc-Andre ter Stegen. Conform Diario Gol, cei doi s-ar fi certat, iar relatia lor ar fi mai rece ca niciodata.

Motivul scandalului ar fi chiar alegerile lui Messi pentru premiile FIFA The Best. Capitanul Argentinei l-a ales pe Keylor Navas drept cel mai bun portar, urmat de Manuel Neuer si Jan Oblak, ignorandu-l pe coechipierul sau.

Mai mult decat atat, scandalul cu Messi l-ar fi facut pe ter Stegen sa se razgandeasca in privinta viitorului sau, luand in considerare o posibila plecare de pe Camp Nou, in ciuda faptului ca a semnat prelungirea de curand.