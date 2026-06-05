Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Iar Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo: ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”.

Dinamo București chiar este cel mai important reper din cariera lui Zeljko Kopic: conform Transfermarkt, la nicio altă echipă pe care a antrenat-o nu a strâns atâtea meciuri tehnicianul croat în vârstă de 48 de ani!

Cele 112 meciuri pe banca lui Dinamo sunt cu mult peste numerele bifate la celelalte echipe pe care le-a pregătit Kopic, Slaven Belupo (96), NK Zagreb (37), Pafos (36), Hajduk Split (34), NK Lucko (24), Dinamo Zagreb (19), Botev Plovdiv (15) sau Cibalia (15).

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Din informațiile Sport.ro, nici secundul Florentin Petre nu va rămâne la club!

Simbolul lui Dinamo s-a înțeles excelent cu Zeljko Kopic și sunt șanse bune să continue în staff-ul croatului, la următoarea echipă a acestuia!

„Este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat până acum, un om pe care îl admir și îl respect pentru felul cum își pregătește fiecare minut din viață. Este omul pe care mă bazez și omul pe care îl susțin în fiecare secundă din viața mea, pentru că îl simt cum își dorește să facă performanțe cu Dinamo.

Ne completăm reciproc pentru că amândoi avem aceeași mentalitate, aceeași dorință, amândoi suntem pregătiți pentru înalta performanță pe care Dinamo o cere. Este și normal să ne completăm, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă”, caracteriza Florentin Petre relația sa cu Zeljko Kopic, într-un interviu recent pentru Sport.ro.