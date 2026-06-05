Tehnicianul român, liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, se află pe lista favoriților pentru preluarea lui Amedspor, formație care a promovat în premieră în Superliga Turciei.

Potrivit presei din Turcia, oficialii clubului din Diyarbakir caută un antrenor cu experiență în campionatul turc, iar Șumudică este considerat una dintre principalele opțiuni pentru postul de antrenor principal.

Turcii îl văd drept favoritul pentru bancă

Jurnaliștii de la Fanatik susțin că românul este privit ca un „candidat de top” datorită experienței acumulate în Super Lig și relației excelente pe care o are cu fotbalul turc.

„Amedspor, care se pregătește pentru un început ambițios de sezon după promovarea în Super Lig, are un nume important pe lista pentru postul de antrenor principal. Clubul îl dorește pe tehnicianul român Marius Șumudică.

Antrenorul experimentat, care a pregătit în trecut echipe precum Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor și Gaziantep FK, este considerat un candidat de top. Conducerea își dorește să construiască un lot puternic și competitiv pentru primul sezon în Super Lig.

Accentul este pus pe un antrenor care cunoaște foarte bine campionatul și are experiență în Turcia. Șumudică, remarcat pentru stilul ofensiv și comunicarea excelentă cu jucătorii, ar fi receptiv la proiect”, au notat turcii.

Ultima experiență a lui Șumudică a fost la Al-Okhdood, formație pe care a preluat-o în ianuarie 2026, cu obiectivul de a evita retrogradarea.

Rezultatele nu au fost însă cele așteptate. Sub comanda lui „Șumi”, echipa a înregistrat două victorii, două remize și zece înfrângeri. Al-Okhdood a retrogradat ulterior în liga secundă.

De-a lungul carierei, Șumudică a antrenat în România echipe precum Rapid, Astra, CFR Cluj, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj și Concordia Chiajna.

În Turcia a avut două mandate la Gaziantep și a mai pregătit Kayserispor, Rizespor și Yeni Malatyaspor.