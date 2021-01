Ii vrei la Clinceni?! :)) Messi, Ramos si Alaba pot semna LIBERI cu orice echipa! Ce alti jucatori URIASI pot veni inca de acum

Messi, Ramos sau Alaba au intrat in ultimele 6 luni ale contractelor cu Barcelona, Real sau Bayern. Nu sunt singurii pe care sta cu ochii toata planeta!

Pe langa ei, alti jucatori uriasi pot fi luati inca de acum si sa intre instant in echipele care ii semneaza. Atentie si pentru cluburile din Liga 1! :)

Daca Messi, Ramos si Alaba pot fi optiuni abia din vara incolo, Diego Costa, Daniel Sturridge, Jack Wishere, Fabio Borini, Alexandre Pato, Jese sau Wilfried Bony n-au nevoie decat de cateva antrenamente inainte sa intre la joc.

Costa abia s-a despartit de Atletico, in timp ce restul numelor de pe lista fie au cateva luni de pauza in spate, fie revin dupa accidentari. Nu vrem ca cineva din Romania sa-si faca prea mult iluzii, asa ca le transmitem sefilor de cluburi ca sansele sa-i ia sunt mici. :)

Wilshere viseaza sa revina in Premier League, iar Pato si Ramires isi cauta contracte pe bani multi in Asia. La 31 de ani, Sturridge si-a dus la final suspendarea pentru implicarea in pariuri, in timp ce Hulk inca ezita daca sa continue in China sau sa faca pasul spre Brazilia, tara sa.



Lista celor mai importanti 20 de jucatori liberi de contract in fotbalul mondial: