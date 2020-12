EXCLUSIV | Anunt ISTORIC al lui Becali! Jucatorul de la FCSB despre care spune ca e peste TOT ce-a avut vreodata Romania: "E fenoman, ca Messi si Ronaldo!" Acum 6 luni NIMENI nu-l stia

Becali e sigur ca a dat lovitura cu un fotbalist pe care l-a adus fara sa plateasca nici macar un euro!

Pustiul Octavian Popescu, venit de la Craiova dupa ce i-a expirat contractul, l-a impresionat pe Becali. I-au trebuit doar cateva aparitii pentru ca patronul sa-l evalueze deja la mai multi bani decat pe Man, Coman sau Morutan.

Becali spune ca mijlocasul ofensiv de 17 ani e 'fenomen' si il include in aceeasi categorie de jucatori cu Messi sau Cristiano Ronaldo.

"Octavian Popescu... Sunt unii jucatori buni, foarte buni, si sunt unii fenomen. Noi l-am avut fenomen pe Hagi. Nu cred ca am avut altul. Mai spun unii ca a fost unul sau altul, fiecare spune ce vrea. Eu cred ca singurul fenomen a fost Hagi. Pot sa am o parere, nu? Popescu asta e fenomen, parerea mea. Ce inseamna fenomen? Messi, Ronaldo, un jucator de exceptie, de geniu. Numai Hagi a fost asa! Asa zic eu. Si Popescu e al doilea de geniu, fenomen! Asta e parerea mea. O sa vedem daca este asa!", a spus Becali in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Octavian Popescu, 17 ani, are 11 meciuri la prima echipa a liderului din Liga 1. Popescu a dat 3 pase de gol si a obtinut doua lovituri de la 11 metri.