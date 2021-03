Soc pentru Spania in Georgia! Supervedetele din La Liga au fost la un pas de o rusine istorica! Enrique a fost salvat in PRELUNGIRI! Ce s-a intamplat in Georgia 1-2 Spania

Dupa ce in prima etapa spaniolii au facut doar un egal pe teren propriu contra Greciei, baietii lui Enrique si-au continuat perioada slaba si in prima repriza de pe stadionul Dinamo din Tibilisi.

Cu Jordi Alba, Sergio Busquets si Alvaro Morata titulari, nationala Spaniei a primit gol in minutul 44 al meciului arbitrat de Radu Petrescu.

Kvaratskhelia l-a invins pe Unai Simon cu un sut in diagonala cu piciorul stang din interiorul careului.

Khvicha Kvaratskhelia has scored vs Spain!

Add that to his great first half and the reports of big scouts attending to watch him, it’s a dream half for the Rubin winger.pic.twitter.com/0AooU89oQP