Performanțele sale de excepție de la EURO 2024 au atras atenția mai multor cluburi de top, dar Monaco a reușit să-și asigure semnătura talentatului atacant georgian.

Naționala Georgiei a reușit să se califice pentru prima dată în istorie la Campionatul European, având în componență jucători de calibru precum Khvicha Kvaratskhelia și Georges Mikautadze.

Mikautadze a avut o contribuție majoră la succesul echipei, cu trei goluri și o pasă decisivă.

AS Monaco a ajuns la un acord cu FC Metz pentru transferul lui Mikautadze, suma de transfer fiind de 25 milioane de euro, conform L’Équipe.

Aceasta include o sumă fixă de 20 de milioane de euro plus bonusuri. Jucătorul s-a înteles cu Monaco, iar semnarea documentelor oficiale se va realiza cât de curând.

Thiago Scuro, CEO-ul AS Monaco, a confirmat transferul. Mikautadze va călători sâmbătă pentru a finaliza transferul.

