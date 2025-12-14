Toate echipele din fruntea clasamentului și-au disputat meciurile, iar liderul nu se mai poate schimba la finalul actualei runde. Doar în ultima etapă din acest an, care va avea loc weekend-ul următor.



Cum arată clasamentul Superligii României



Duminică seară, Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FC Hermannstadt în deplasare și a ajuns la două lungimi de liderul Rapid și la o lungime de Dinamo și FC Botoșani.



Giuleștenii au irosit șansa uriașă de a se distanța în clasament. Au pierdut sâmbătă cu Oțelul Galați, într-un meci în care elevii lui Costel Gâlcă nu au arătat nimic.



Dinamo a făcut instrucție cu Metaloglobus, scor 4-0, și a devansat-o pe FC Botoșani, care a remizat cu echipa lui Bogdan Andone, FC Argeș, în confruntarea de la Mioveni, de pe stadionul ”Orășenesc”.



În subsolul clasamentului, Metaloglobus rămâne ultima clasată cu 11 puncte, Hermannstadt e pe 15 cu 12 puncte, iar Csikszereda, cu 16 puncte, se află la două puncte în spatele Unirii Slobozia.



Doar două dueluri au mai rămas de disputat din runda #20.



Farul Constanța - UTA Arad va avea loc luni, de la ora 17:30, la Ovidiu. Și Unirea Slobozia - FCSB va avea loc tot luni, dar de la 20:30 și la Clinceni. Ambele vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

