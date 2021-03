Harut acuza si el nationala maghiara de injurii! "Au fost niste cuvinte, dar e bine ca am castigat!" Ce spune Darius Olaru despre victoria impotriva 'vecinilor' si a arbitrajului

Romania U21 a invins reprezentativa similara a Ungariei, sambata, cu 2-1.

Capitanul echipei de tineret a Romaniei a acuzat nationala Ungariei de cuvinte rasiste adresa in timpul partidei din cadrul grupelor Campionatului European, iar acum si Denis Harut confirma ca adversarii nu au fost tocmai "fair-play" in teren.

"Sunt patru puncte muncite, cred ca am aratat ca avem forta de grup si ne dorim foarte mult sa trecem de aceasta grupa, va fi un duel de care pe care cu Germania, vom aborda meciul la victorie. A fost agresivitate, au folosit niste cuvinte, pana la urma, noi a trebuit sa trecem peste asta, sa ne facem datoria si sa castigam. A fost un arbitraj pe care l-a vazut toata lumea, ne-a cam dezavantajat, dar nu am avut ce face, decat sa jucam in continuare si sa inscriem. Trebuie sa trecem peste asta, chiar daca e greu.

Da, a fost un fault evident, care nu stiu cum nu s-a dat, dar tocmai asta spuneam, indiferent de arbitraj trebuia sa revenim si sa castigam. Stiam ca toate meciurile vor fi foarte importante, tocmai de asta incercam la fiecare meci sa castigam. A fost o lovitura dura pentru ei, a fost un meci important, la fel cum a fost si pentru noi. Noi ne-am bucurat, ei au plans, asta este fotbalul. Nu ar trebui sa ne intereseze ce face Ungaria cu Olanda, noi trebuie sa ne concentram la meciul nostru si sa castigam. Eu ma bucur ca pot acoperi mai multe posturi si oricand este nevoie pot sa ajut echipa", a spus Denis Harut pentru FRF TV.

Arbitrajul a fost un punct principal de discutie dupa partida castigata de micii tricolori, romanii acuzand multe decizii proaste in defavoarea lor luate de oficialii partidei. Darius Olaru a vorbit si el despre aceste probleme si spune ca jucatorii au luat aceasta 'piedica' ca pe o motivatie. "Noi incercam sa marcam golul care ne putea aduce victoria si nu cred ca aveau forta sa ne egaleze, totusi au reusit sa marcheze dupa o faza controversata. Ne-a ambitionat foarte mult arbitrul, pentru ca aproape toate deciziile erau impotriva noastra, atat el cat si jucatorii adversi ne-au montat mai mult decat ne-am montat noi pe noi.



Pe moment e foarte frustrant sa vedem ca arbitrul da niste decizii foarte ciudate, dar nu avem ce face, trebuie sa dam goluri si sa obtinem 3 puncte. Pentru multi dintre noi cred ca va fi cel mai important meci din cariera, cred ca daca o sa castigam o sa fim acolo si o sa fim bine. Nu ne gandim la un egal, ne gandim doar la victorie si cred ca daca muncim la fel ca in primele doua meciuri vom reusi sa ne calificam. Nu stiu daca exista un secret, cred ca suntem foarte uniti, incercam sa dam totul de la meci la meci si ne bucuram ca am ajuns in aceasta situatia de a fi la un meci de calificare.

Este un meci cu miza foarte mare contra Germaniei, ne respectam adversarii, dar cand incepe meciul nu conteaza ce nume au adversarii. Cred ca si echipa mare daca va face un joc poate obtine cel putin un punct, normal, sansele mai mari le avem noi, ei la U21 nu au o echipa de speriat cum aveau alta data. Da, foarte multa lume ne incurajeaza, ne bucuram ca sunt acolo pentru noi si acum ca suntem la un meci de calificare vrem sa dam totul pentru ei si sa ne bucuram impreuna", a spus Darius Olaru pentru FRF TV.