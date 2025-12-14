Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia în Serie A

Inter a câștigat în fața formației patronate de Dan Șucu, după ce „nerazzurrii” au deschis scorul în minutul șase al partidei, prin Bisseck.
Fundașul a găsit plasa porții apărate de Nicola Leali cu un șut pe jos la colțul scurt. Lautaro Martinez a punctat și el în minutul 38, iar de la gazde a marcat Vitnha.
În urma acestei victorii, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, profitând de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan.
Lautaro Martinez a ieșit în față după ce Inter a redevenit lider: „Este normal să primească atât critici”
Atacantul argentinian, care a bifat o bornă incredibil în urma golului și pasei decisive din această victorie, a vorbit despre presiunea pusă pe Inter.
Lautaro a transmis că atenția și criticile pe care le primește formația milaneză sunt normale, dar vestiarul lui Inter încearcă să risipească astfel de lucruri.
„Inter este în centrul atenției de ani de zile pentru că are rezultate bune, așa că este normal să primească atât critici, cât și laude. Suntem o echipă care își cunoaște punctele forte și încercăm mereu să ducem Inter în vârf, așa cum spun mereu. Sună repetitiv, dar asta facem. În vestiarul nostru, mesajul este clar și vrem să îl punem în practică.
Un mesaj pentru noi înșine. Așa cum spun mereu, noi suntem cei care muncim și noi suntem cei care încercăm să readucem Interul acolo unde îi este locul, așa că o spun din nou”, a spus Lautaro Martinez, citat de presa din Italia.
Atacantul de 28 de ani are 12 goluri și trei assist-uri în 20 de meciuri jucate în tricoul formației milaneze în acest sezon .
Lautaro Martinez este cotat la 85 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Rezumat Premier League | Crystal Palace - Manchester City 0-3