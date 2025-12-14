Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia în Serie A

Inter a câștigat în fața formației patronate de Dan Șucu, după ce „nerazzurrii” au deschis scorul în minutul șase al partidei, prin Bisseck.

Fundașul a găsit plasa porții apărate de Nicola Leali cu un șut pe jos la colțul scurt. Lautaro Martinez a punctat și el în minutul 38, iar de la gazde a marcat Vitnha.

În urma acestei victorii, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, profitând de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan.

Lautaro Martinez a ieșit în față după ce Inter a redevenit lider: „Este normal să primească atât critici”

Atacantul argentinian, care a bifat o bornă incredibil în urma golului și pasei decisive din această victorie, a vorbit despre presiunea pusă pe Inter.

Lautaro a transmis că atenția și criticile pe care le primește formația milaneză sunt normale, dar vestiarul lui Inter încearcă să risipească astfel de lucruri.

