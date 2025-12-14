Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia în Serie A

Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia &icirc;n Serie A Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interul lui Chivu este noul lider din Serie A.

TAGS:
InterLautaro Martinezcristi chivuSerie A
Din articol

Inter a câștigat în fața formației patronate de Dan Șucu, după ce „nerazzurrii” au deschis scorul în minutul șase al partidei, prin Bisseck.

Fundașul a găsit plasa porții apărate de Nicola Leali cu un șut pe jos la colțul scurt. Lautaro Martinez a punctat și el în minutul 38, iar de la gazde a marcat Vitnha.

În urma acestei victorii, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, profitând de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan.

Lautaro Martinez a ieșit în față după ce Inter a redevenit lider: „Este normal să primească atât critici”

Atacantul argentinian, care a bifat o bornă incredibil în urma golului și pasei decisive din această victorie, a vorbit despre presiunea pusă pe Inter.

Lautaro a transmis că atenția și criticile pe care le primește formația milaneză sunt normale, dar vestiarul lui Inter încearcă să risipească astfel de lucruri.

„Inter este în centrul atenției de ani de zile pentru că are rezultate bune, așa că este normal să primească atât critici, cât și laude. Suntem o echipă care își cunoaște punctele forte și încercăm mereu să ducem Inter în vârf, așa cum spun mereu. Sună repetitiv, dar asta facem. În vestiarul nostru, mesajul este clar și vrem să îl punem în practică.

Un mesaj pentru noi înșine. Așa cum spun mereu, noi suntem cei care muncim și noi suntem cei care încercăm să readucem Interul acolo unde îi este locul, așa că o spun din nou”, a spus Lautaro Martinez, citat de presa din Italia

Atacantul de 28 de ani are 12 goluri și trei assist-uri în 20 de meciuri jucate în tricoul formației milaneze în acest sezon .

Lautaro Martinez este cotat la 85 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Rezumat Premier League | Crystal Palace - Manchester City 0-3

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter e lider solitar &icirc;n Serie A! Prima reacție a lui Cristi Chivu după victoria cu Genoa: &bdquo;Alegerile sunt corecte c&acirc;nd c&acirc;știgi&rdquo;
Inter e lider solitar în Serie A! Prima reacție a lui Cristi Chivu după victoria cu Genoa: „Alegerile sunt corecte când câștigi”
Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider &icirc;n Serie A! Ce au scris
Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider în Serie A! Ce au scris
ULTIMELE STIRI
Cum arată clasamentul Superligii Rom&acirc;niei
Cum arată clasamentul Superligii României
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: &bdquo;Pierd kilograme&rdquo;
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: „Pierd kilograme”
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total &icirc;n Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total în Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Universitatea Craiova: &bdquo;Nu e o amenințare!&rdquo;
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Nu e o amenințare!”
Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: &bdquo;Nimeni nu e campion&rdquo;
Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: „Nimeni nu e campion”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!"

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: ”Nu mai puțin de 13 milioane de euro!”

Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!

Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"

Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;

Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea

Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea



Recomandarile redactiei
Cum arată clasamentul Superligii Rom&acirc;niei
Cum arată clasamentul Superligii României
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: &bdquo;Pierd kilograme&rdquo;
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: „Pierd kilograme”
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Universitatea Craiova: &bdquo;Nu e o amenințare!&rdquo;
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Nu e o amenințare!”
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total &icirc;n Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total în Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Dorinel Munteanu s-a dat &icirc;n spectacol! Ce a făcut la primul meci ca antrenor la Hermannstadt
Dorinel Munteanu s-a dat în spectacol! Ce a făcut la primul meci ca antrenor la Hermannstadt
Alte subiecte de interes
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez semnează! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez semnează! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!