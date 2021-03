Mbappe a COMIS-O cu Kazakhstan! L-au ajuns blestemele lui Lemar dupa ce a REFUZAT sa ii paseze! Starul lui PSG a ratat penalty un minut mai tarziu

Franta a invins cu 2-0 in Kazahstan in etapa a doua a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar.

Ousmane Dembele in minutul 19 si Sergiy Maliy cu un autogol in minutul 44 au adus prima victorie a campioanei mondiale in aceasta campanie dupa ce echipa lui Didier Deschamps a remizat in primul meci pe teren propriu cu Ucraina, scor 1-1.

Kylian Mbappe a fost doar rezerva si a intrat pe teren in minutul 59 in locul lui Anthony Martial. 15 minute mai tarziu, starul lui PSG a fost in centrul unui moment controversat.

In minutul 74 francezii au avut sansa de a face 3-0 atunci cand Mbappe si Lemar s-au aflat in pozitie de 2 contra 1 cu un fundas advers in interiorul careului. Insa, desi colegul sau era liber si astepta sa impinga mingea in poarta, Mbappe a decis sa nu paseze si sa incheie el actiunea, dar a ratat.

Mai mult, un minut mai tarziu fotbalistul de 22 de ani a executat slab o lovitura de la 11 metri, care a fost aparata de portarul Mokin.

Este pentru prima data cand Kylian Mbappe rateaza un penalty pentru echipa de club sau pentru nationala din aprilie 2019.