Luka Modric, in lacrimi dupa ce a devenit cel mai selectionat jucator din istoria Croatiei! Vezi aici reactia emotionanta a mijlocasului lui Real

Luka Modric (35 de ani) a devenit cel mai selectionat jucator din istoria echipei nationale a Croatiei, dupa ce a fost integralist in partida castigata la limita cu Cipru, scor 1-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Fotbalistul lui Real Madrid nu a putut sa-si stapaneasca emotiile atunci cand coechipierii l-au ovationat datorita recordului dobarat.



Modric a bifat selectia cu numarul 135 pentru fosta finalista de la Campionatul Mondial si l-a depasit pe fostul emblematic jucator al lui Sahtior, Darijo Srna, care are 134 de prezente in tricoul nationalei. Membru al echipei croate din 2006, Modric a reusit sa marcheze si 16 goluri in prezentele stranse, iar cea mai buna performanta avuta a fost finala Campionatului Mondial din 2018, performanta care i-a asigurat si castigat Balonului de Aur in acel sezon.

Din pacate pentru Croatia, acestia au pierdut in fata reprezentativei Frantei, 4-2, insa a ramas un parcurs care cu greu va fi egalat de orice generatia care va urma pentru croati in viitor.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb