Halucinant! Un fost antrenor roman, surprins cum agreseaza un copil de 15 ani! Filmarea care a scandalizat tara! Razboiul FCSB - Dinamo, dus la alt nivel

Razboiul fanilor FCSB - Dinamo a atins un nivel ingrijorator!

Fostul antrenor al lui Minerul Cavnic, Nicolae Rai, echipa desfiintata in 2017, a fost surprins intr-o ipostza absolut socanta!

Rai a fost surprins agresand un copil de 15 ani, cu pumnii si picioarele, dupa cum a relatat chiar primarul lui Cavnic, Vladimir Petrut, care a distribuit si filmarea. Scandalul ar fi plecat de la faptul ca cel mic este sustinator al FCSB-ului, in timp ce Nicolae Rai e fan infocat al lui Dinamo.

"Azi, pe stadionul de fotbal din orasul Cavnic, domnul Rai Nicolae a batut un copil cu pumnii si picioarele. Rog autoritatile competente sa se autosesizeze de urgenta si sa dispuna masurile legale . Se pare ca in ultima perioada mai multi copii au fost victima acestui individ!", a spus primarul din Cavnic.

Dupa scandal, Nicolae Rai a vorbit pentru vasiledale.ro si si-a explicat gestul extrem.

"Eu de 48 de ani tin cu Dinamo Bucuresti. Cu acest copil am mai avut probleme. El m-a provocat. Striga dupa mine pe strada m…e Dinamo, ma injura de mama. Eu am mai avut un conflict cu el, dar nu mi-am pus mintea atunci. Toata lumea ma cunoaste ce fel de om sunt. Acum l-am lovit parinteste, dar pana atunci m-a injurat ca la usa cortului. Am martori. Totul s-a intamplat in afara stadionului. Am sa merg maine la politie", a spus Nicolae Rai.