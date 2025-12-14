Fostul președinte al clubului din Gruia a avut o intervenție telefonică la Sport Total FM, unde a recunoscut că plecarea din fotbalul de club l-a ajutat să scape de stresul acumulat în ultimii ani.



Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj



Balaj a explicat că, odată cu plecarea de la CFR Cluj, a scăpat de stres. Spune că este mult mai relaxat, iar acest lucru se vede inclusiv fizic.



„Nu mai am stres. Am scăpat de stres și dacă mănânc, nu mă mai gândesc la salarii, la transferuri, deplasări, angajați și condiții de pregătire. Sunt mult mai relaxat și acest lucru mă ajută. Oamenii reacționează diferit în condiții de stres. Eu mă îngraș. Mănânc necontrolat, mai mult decât trebuie, și nu diger așa cum trebuie. Acum nu fac nimic în mod special și pierd kilograme. Mă bucur.



Am pus suflet în ceea ce am făcut. Am trăit în 4 ani la CFR ceea ce alții trăiesc la alte cluburi în 10 ani. Nu știu dacă voi reveni în fotbal. Deocamdată vorbesc despre arbitraj. Urmăresc fenomenul, îmi place mult fotbalul și sunt la zi cu tot ceea ce se întâmplă. Avem analiza etapei și încerc să povestesc în așa fel încât cititorul, când vede opinia mea, să aibă în față un film, o poveste și să înțeleagă cât mai bine”, a spus Cristi Balaj.



Aceasta este a doua despărțire a lui Cristi Balaj de CFR Cluj. Prima a avut loc în aprilie 2024, după eliminarea drastică din Cupa României, 0-4 cu Corvinul Hunedoara. De această dată, Balaj a decis din nou să se retragă, iar postul său a fost preluat de Iuliu Mureșan, fostul conducător care a câștigat 12 trofee cu CFR Cluj în perioada 2001–2018.

