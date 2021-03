Tensiuni la Timisoara dupa infrangerea de la Chiajna! Mera si-a criticat DUR colegii mai tineri: "Nu se ridica la nivelul nostru!"

ASU Poli Timisoara a pierdut in deplasare cu Chiajna, scor 0-2, insa a prins la limita ultima pozitie care duce in playoff-ul de promovare.

Cu toate acestea, capitanul echipei Ioan Mera a fost extrem de dezamagit de acest rezultat si si-a criticat destul de dur colegii. El a spus ca jucatorii tineri ai echipei nu se ridica la nivelul celor cu experienta in meciurile importante si ca, daca echipa va continua pe aceeasi linie, nu va avea nicio sansa sa promoveze in Liga 1.

"Da, am jucat foarte prost, Stiam ca trebuie sa facem un punct si nu am facut asta, am jucat slab, nu avem ocazii de cateva meciuri. Nu stiu ce se intampla. Le explica Dan (n.r. Alexa) ce sa faca pe faza ofensiva., dar ei nu fac nimic. Parca nu stim sa jucam fotbal, luam aceleasi goluri cu capul, din centrari slabe. Sunt foarte suparat, nici nu stiu ce sa mai zic.

„Nu stiu daca meritam sa fim aici. La cum ne prezentam, nu meritam sa fim aici. Trebuie sa ne trezim, sa ne uitam la ce am facut, sa invatam din greseli. Dar e greu, noi nu jucam nimic. Nu avem nicio sansa in play-off asa! Nu e vina lui Dan, poate sa vina si Mourinho. Noi jucam slab, nu legam nici doua pase. Ori e frica, ori valoarea. Sunt foarte suparat, nu vreau sa zic altceva, sa nu-mi para rau dupa aia.

Nici nu ma intereseaza ce fac celelalte, daca noi facem doar egaluri. Am avut un parcurs bun, dar ultimele meciuri au stricat tot. Pentru mine, Scutaru, Munteanu, Axente, sunt tari meciurile astea, ne plac, dar pentru ceilalti nu. Cei mici nu se ridica la nivelul nostru", a spus Mera potrivit Gazetei Sporturilor.

Clasamentul final al sezonului regulat din Liga 2: