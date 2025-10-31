I-a stat inima lui „Reghe“: „Meci pierdut cu 0-3 la masa verde!“

Laurențiu Reghecampf descoperă particularitățile fotbalului african, la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Inclusiv pe cele neplăcute, rar întâlnite în Europa.

Săptămâna trecută, după returul cu Police FC din Kenya, echipa lui „Reghe“ a fost reclamată la Confederația Africană de Fotbal (CAF), după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Oficialii grupării din Kenya au solicitat descalificarea celor de la Al-Hilal, susținând că sudanezii au folosit trei fotbaliști fără drept de joc!

Deocamdată, nu există o decizie oficială CAF în privința acestui caz însă, astăzi, panica a cuprins tabăra sudaneză după apariția unei informații care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Presa din Sudan vorbește despre o minciună

Concret, în jurul prânzului, s-a scris că decizia CAF urmează să fie oficializată, în scurt timp: meci pierdut de Al-Hilal Omdurman, echipa lui Reghecampf, la masa verde: 0-3! Un asemenea deznodâmânt ar fi un dezastru pentru cea mai iubită echipă din Sudan, care tocmai a ajuns în grupele Champions League pentru a 7-a oară la rând.

