I-a stat inima lui „Reghe“: „Meci pierdut cu 0-3 la masa verde!“

La o săptămână după ce a dus Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a trecut de la extaz la agonie și înapoi.

Laurențiu Reghecampf descoperă particularitățile fotbalului african, la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Inclusiv pe cele neplăcute, rar întâlnite în Europa.

Săptămâna trecută, după returul cu Police FC din Kenya, echipa lui „Reghe“ a fost reclamată la Confederația Africană de Fotbal (CAF), după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Oficialii grupării din Kenya au solicitat descalificarea celor de la Al-Hilal, susținând că sudanezii au folosit trei fotbaliști fără drept de joc!

Deocamdată, nu există o decizie oficială CAF în privința acestui caz însă, astăzi, panica a cuprins tabăra sudaneză după apariția unei informații care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Presa din Sudan vorbește despre o minciună

Concret, în jurul prânzului, s-a scris că decizia CAF urmează să fie oficializată, în scurt timp: meci pierdut de Al-Hilal Omdurman, echipa lui Reghecampf, la masa verde: 0-3! Un asemenea deznodâmânt ar fi un dezastru pentru cea mai iubită echipă din Sudan, care tocmai a ajuns în grupele Champions League pentru a 7-a oară la rând.

La câteva ore după ce fanii sudanezi au fost duși în pragul disperării, presa locală a demontat informația apărută „pe surse“. Potrivit arabilor, descalificarea celor de la Al-Hilal Omdurman, în urma pierderii returului la masa verde, e o minciună! De fapt, CAF le-ar fi comunicat părților implicate în acest scandal că Al-Hilal Omdurman n-a greșit cu nimic și, drept urmare, va juca în grupele Ligii Campionilor.

Reghecampf a ajuns în Rwanda

Până la anunțul oficial al Confederației Africane de Fotbal, delegația celor de la Al-Hilal Omdurman a ajuns, astăzi, la Kigali, capitala din Rwanda. Asta deoarece echipa lui Reghecampf ar urma să joace în prima ligă din această țară, după cum Sport.ro a explicat aici.

