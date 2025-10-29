În CV-ul lui Laurențiu Reghecampf de antrenor s-a adăugat, începând cu luna august, echipa Al-Hilal Omdurman din Sudan. Ce a urmat de atunci reprezintă un caz unic în fotbalul mondial!

Pe scurt, „Reghe“ va antrena o echipă din Sudan, fără să joace vreodată în Sudan! De fapt, de când a semnat contractul, fostul tehnician al FCSB-ului a avut o singură oprire, de câteva zile doar, în această țară aflată într-o situație catastrofală. Fix când a semnat contractul, Reghecampf a stat câteva zile, în Port Sudan. Și, la ce s-a anunțat, astăzi, în presa arabă, sunt șanse mari ca vizita făcută în Sudan, cu prilejul semnării contractului, să fie prima și ultima pentru „Reghe“ în această țară africană în care fotbalul s-a oprit, începând din 2023.

Campionatul din Sudan se reia. Fără echipa lui Reghecampf!

Din cauza dezastrului umanitar și sanitar, care are loc în Sudan, campionatul local n-a mai avut loc de doi ani. Drept urmare, în sezonul trecut, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, principalele formații sudaneze, au evoluat în întrecerea fotbalistică din... Mauritania.

Situația se va repeta și în acest sezon. Federația din Sudan tocmai le-a permis echipelor Al-Hilal Omdurman, Al-Merrikh și Al-Ahli Medani să se înscrie în campionatul din Rwanda. Care a început deja – s-au jucat cinci etape – și în care cele trei formații sudaneze vor intra din mers. Ele vor fi adăugate în clasament însă, indiferent de rezultatele lor, nu vor reprezenta Rwanda, în viitorul sezon al cupelor continentale. Așadar, meciurile echipelor sudaneze vor fi similare cu cele amicale.

De remarcat că, potrivit anunțul șefilor fotbalului din Sudan, campionatul local se va relua, după doi ani de întrerupere, în prima săptămână a lunii ianuarie. Fără echipa lui Reghecampf! Pentru că cele trei cluburi sudaneze, care vor participa în întrecerea din Rwanda, vor juca în campionatul din Sudan cu echipele lor secunde!

Decizia e una fericită pentru „Reghe“. Pentru că îl scutește de prezența în Sudan, unde spitalele sunt copleșite din cauza unor boli precum febra dengue și holera!

Încă de când a semnat contractul, presa sudaneză a speculat că, de fapt, Reghecampf a fost convins să preia Al-Hilal Omdurman, abia după ce a primit asigurări că nu va fi nevoit să lucreze în Sudan. Ceea ce se confirmă acum, în mod oficial, la trei luni după numirea românului în funcție.

