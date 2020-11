Costa o AVERE acum! La cat este evaluat tricoul lui Maradona de la meciul contra Angliei din 1986! Cine il detine in acest moment

Diego Armando Maradona a incetat din viata la varsta de 60 de ani in urma unui stop cardiac.

Tricoul purtat de Maradona de la celebrul meci contra Angliei, in care Diego a marcat dintr-o actiune de la jumatatea terenului, dar si cu ajutorul "Mainii lui Dumnezeu", ar putea fi de vanzare. Norocosul posesor este nimeni altul decat Steve Hodge, legenda a lui Nottingham Forrest, dar si fost international englez, care a evoluat impotriva lui Diego la acel meci.

Potrivit expertilor americani in sport, moartea lui Maradona ar putea creste semnificativ pretul tricoului, care ar putea ajunge chiar la suma de doua milioane de dolari. Pasa gresita a lui Hodge a dus la golul cu mana marcat de Maradona.

"Este dific de evaluat valoarea acestui tricou, dar stiu ca proprietarul ar dori in jur de doua milioane de dolari!", a declarat specialistul David Amerman, citat de Reuters.

Tricoul este expus in acest moment la Muzeul National de Fotbal din Manchester. Hodge a povestit si cum a reusit sa puna mana pe tricou: "Maradona mergea prin tunel, iar eu eram in directia opusa. Mi-am dat in acel moment tricoul si le-am schimbat chiar acolo."

De asemenea, pentru trofeul realizat de catre Jules Rimet, care i-a fost inmanat lui Pele de FIFA dupa ce a castigat a treia Cupa Mondiala cu Brazilia, in 1970, se asteapta sa fie vandut cu suma de 800.000 de dolari. Aceasta suma ar putea fi diminuata daca Hodge gaseste un cumparator pentru tricoul lui Maradona sau il scoate la licitatie, desi fostul mijlocas in varsta de 58 de ani ar putea sa nu-si atinga pretul tinta.

Fostul mijlocas de la Arsenal si Juventus, Liam Brady, are un tricou mai putin obisnuit de-al lui Maradona. Diego i-a dat atunci un tricou cu numarul 17, un numar neobisnuit avand in vedere ca Maradona evolua cu 10 pe spate. Acest lucru s-a intamplat dupa o partida jucata intre Irlanda si Argentina in 1979. Acesta a declarat in urma cu ceva vreme ca nu ar vinde acest tricou pe internet, si ca are o valoare sentimentala foarte mare.