Golul pe care ar fi gelos și Ronaldo! :) Reușita cu care 'puștiul-minune' de doar 15 ani se poate bate la Trofeul Puskas: foarfecă din 17 metri

Meciul a fost de-a dreptul spectaculos, așa cum sunt majoritatea partidelor din Brazilia, însă cel care s-a făcut remarcat este un puști de doar 15 ani! Numele său ar putea fi pe buzele tuturor în curând, marile cluburi din Europa fiind deja pe urmele sale.

Endrick Felipe Moreira de Sousa (15 ani) este un nume deja cunoscut în rândul fanilor brazilieni. Tânărul este numit 'puștiul-minune' al lui Palmeiras, iar ultima sa reușită ar putea confirma acest lucru.

Deja cunoscut pentru golurile sale spectaculoase, Endrick a reușit să înscrie cum mulți dintre marii fotobaliști doar visează. În minutul 14 al partidei, când scorul era 2-0 deja pentru Palmeiras, tânărul fotbalist și-a făcut simțită prezența în teren.

După un atac la poarta oaspeților, balonul era trimis pe sus, cu capul, de fundașii lui Oeste, la marginea careului de 16 metri. După o deviere a balonului, aflat la 17 metri, Endrick nu a lăsat mingea să cadă, trimițând o foarfecă spectaculoasă, direct la vinclu, lăsându-l fără replică pe portarul advers.

Golul său este demn de Trofeul Puskas, fiind preluat rapid de marile publicații de sport din lume.

Tânărul fotbalist nu este la prima astfel de reușită, având chiar două goluri care s-ar putea înscrie lejer la Trofeul Puskas, câștigat anul acesta de Erik Lamela. Majoritatea reușitelor sale sunt de-a dreptul spectaculoase.

În ultimele luni, Endrick a marcat mai multe goluri care l-au pus pe lista de interes a marilor cluburi din Europa.

Endrick is currently the Greatest Prospect in Brazilian Youth Football.

At just 15 years old he’s playing at u20 level and will soon make his professional debut.

He’s scored these 3 goals in the last month. pic.twitter.com/9zRmAgLV72