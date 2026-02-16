”Câinii Roșii” s-au impus cu scorul de 1-0, după un gol înscris de Raul Opruț în minutul 71, iar echipa antrenată de Zeljko Kopic și Florentin Petre a ajuns la 52 de puncte și s-a apropiat la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care a învins-o pe FCSB tot cu 1-0 pe ”Ion Oblemenco”.

Luptă acerbă pentru play-off în Superliga

După ce a pierdut cu Farul, scor 1-3, Rapid ocupă locul trei în momentul de față, cu 49 de puncte strânse în 27 de meciuri.

U Cluj este pe locul 4, iar rivala din oraș CFR a urcat pe locul 5 după ce a învins-o pe Hermannstadt, astfel că FC Botoșani a părăsit locurile de play-off.

FC Argeș ocupă ultimul loc de play-off, însă au mai rămas trei etape de jucat din sezonul regulat și rămâne de văzut care vor fi echipele care se vor lupta la titlu.

Deocamdată, FCSB, campioana en-titre, rămâne marea dezamăgire din acest sezon și pare că roș-albaștrii și-au luat gândul de la titlu în acest sezon. Echipa patronată de Gigi Becali ocupă locul 10 în ierarhie, cu 40 de puncte acumulate.

Clasamentul din Superliga