„Câinii” s-au impus la limită, luni, 16 februarie, pe Arena Națională, scor 1-0, în fața Unirii Slobozia, într-o partidă care le-a asigurat matematic prezența în faza superioară a campionatului. Dincolo de miză și de tensiunea rezultatului, suporterii alb-roșii și-au îndreptat atenția către banca tehnică a oaspeților, ocupată de Claudiu Niculescu.

Fostul mare atacant, poreclit „Clau-gol” pentru eficacitatea sa legendară în tricoul lui Dinamo, a avut parte de o primire specială. Încă de la startul partidei, Niculescu a fost aclamat de tot stadionul, însă punctul culminant s-a consumat după ultimul fluier.

Imediat după ce victoria favoriților a fost confirmată, Peluza Sud a ținut să-și arate respectul pentru tehnicianul advers. Suporterii au scandat numele acestuia, iar refrenul „Claudiu gol” s-a auzit din nou din piepturile dinamoviștilor, semn că „roș-albii” nu l-au uitat pe cel care a scris istorie în „Ștefan cel Mare”.

Victorie cu ratări monumentale

Pe teren, Dinamo a controlat jocul, ajungând la o posesie zdrobitoare de 78% în repriza a doua, dar golul a venit greu. După ce a nimerit transversala în minutul 53, Raul Opruț a reușit să deschidă scorul în minutul 71, printr-o lovitură de cap perfectă, din centrarea lui Danny Armstrong.

Finalul de meci a fost unul interzis cardiacilor, marcat de ratări uriașe ale gazdelor. Sivis și Alexandru Pop au irosit șanse monumentale de a închide tabela, singuri cu portarul Rusu, în timp ce Karamoko a văzut cum mingea trimisă de el este scoasă de pe linia porții. De cealaltă parte, portarul Roșca a avut intervenții decisive în fața atacanților Unirii Slobozia, păstrând cele trei puncte în tabăra dinamovistă.