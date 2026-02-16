La conferința de presă premergătoare partidei cu Galatasaray din play-off-ul Champions League, Luciano Spalletti a vorbit și despre controversele din meciul cu Inter.

Spalletti, dezamăgit de Chivu: ”Mă dezamăgește că trebuie să fie făcut prost de Chivu!”

Antrenorul ”Bătrânei Doamne” s-a arătat dezamăgit de reacția avută de Cristi Chivu după Derby D’Italia, atunci când a spus cum ar fi trebuit să procedeze Pierre Kalulu pentru a nu fi eliminat. Totuși, Spalletti a transmis că este convins că antrenorul român și-a dat seama că a greșit.

”Paradoxal, am jucat mai bine când am rămas în zece oameni. Este dezamăgitor, pentru că nu pot antrena anumite situații. Nu stau cu mâinile în buzunar.

Ceea ce mă dezamăgește este că un băiat de treabă precum Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți colosale, trebuie să fie făcut prost de Chivu, care îi spune cum să se comporte; nu m-aș fi așteptat la asta din partea lui.

Este greu de acceptat și mi-ar oferi ocazia să vorbesc despre jucătorii lui Inter, lucru pe care nu ar trebui să-l fac. Îl cunosc bine pe Cristian; trebuie să-și fi dat seama că a greșit”, a spus Spalletti la conferința de presă.

Pe finalul primei reprize din Derby d'Italia, ”Bătrâna Doamnă” a rămas în zece jucători, după o simulare a lui Bastoni, care l-a făcut pe centralul Federico La Penna să îi arate al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu. Dacă Bastoni ar fi fost avertizat pentru simulare, atunci Inter ar fi rămas în zece jucători.