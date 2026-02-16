La flash-interviu, Nicolae Carnat a revăzut cea mai controversată fază a partidei.

Nicolae Carnat: ”Mi se pare că a intrat în poartă!”

În minutul 66, după o nesincronizare între Roșca și Boateng, jucătorul Unirii Slobozia a șutat spre poarta goală.

Roșca a sprintat și a scos în ultimul moment, însă faza a stârnit o adevărată discuție dacă mingea a trecut sau nu de linia porții.

După ce a văzut mai multe reluări, Carnat s-a arătat convins că mingea a intrat în poartă.

”A degajat portarul și am încercat să dau direct la poartă. Nu știu dacă a intrat, a respins-o portarul de pe linie, nu știu. Cred că am lovit destul de bine mingea, cred că putea să fie gol. După ce am văzut a treia reluare, mi se pare că a intrat în poartă, mingea e sus, portarul o ia cu pieptul, cred că e gol, asta e părerea mea. Arbitrul nu a zis nimic, nu s-a comentat deloc faza.

Cred că am fi meritat un egal, mai mult de atât nu cred. Dinamo a avut ocazii destul de multe, e clar că era echipa cu valoare mai mare. Rezultatul echitabil era egalul, dar nu avem ce face. Uneori nu vrea mingea să intre în poartă, ori intră și nu se dă gol”, a spus Carnat după meci.