S-a aruncat un cuțit din tribună, în timpul meciului! Arma a ajuns la arbitru, dar partida a continuat! Momente incredibile

În una dintre semifinale s-au întâlnit echipele U20 ale lui Sao Paulo și Palmeiras, cu cea din urmă echipă ieșind învingătoare, 1-0, după golul lui Alviverde. Partida a fost una extrem de tensionată, ca și cum întâlnirea ar fi fost între cele două rivale de primă ligă.

Finalul a fost de-a dreptul incendiar, jucătorii lui Palmeiras aflându-se într-un real pericol. Chiar în prelungirile reprizei secunde, mai mulți fani de-ai gazdelor au pătruns pe teren și s-au îndreptat fix spre jucătorii oaspeților, fiind vizibil agresivi.

Meciul a fost întrerupt, iar unul dintre fotbaliști a găsit pe teren un cuțit, pe care l-a înmânat arbitrului. 'Centralul' este văzând mergând pe teren cu arma albă în mână, iar în ciuda solicitărilor lui Palmeiras ca meciul să fie suspendat, partida a continuat după ce jocul fusese oprit timp de 6 minute.

São Paulo vs Palmeiras U20s Copinha semifinals is interrupted by a knife-wielding pitch invader.

Unclear how referee got his hands on weapon but thankfully he did.

Palmeiras’ pleas to call off game went unheard. Player welfare totally ignored.pic.twitter.com/zbTEVPCrfM