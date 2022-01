Ionuț Radu face haz de necaz după ce și-a dat autogol la revenirea în poarta lui Inter. Ce a spus

Portarul român a fost protagonistul unui moment nedorit la primul său meci din acest sezon pentru Inter. La scorul de 1-1, Patrick Cutrone a trimis balonul cu capul în bara transversală, iar mingea a ricoșat în poartă din călcâiul lui Ionuţ Radu, Empoli trecând la conducerea partidei, scor 1-2.

Milanezii au restabilit egalitatea in extremis, în finalul reprizei secunde, prin fundaşul Andrea Ranocchia, care a înscris în minutul 90+1. Inter a dat lovitura în prelungiri, când a marcat golul calificării prin Stefano Sensi (104), inspirat introdus de Simone Inzaghi în locul lui Lautaro Martinez.

Deși a fost serios contestat de fanii lui Inter la finalul partidei (mai multe detalii AICI!), Ionuț Radu a avut puterea să glumească după ce a marcat în proprie poartă.

Ionuț Radu: „Am marcat la debutul în acest sezon!”

„Știam că va fi o seară complicată pentru mine, pentru că îl cunosc pe Andreazzoli și știu ce joc propune. Empoli a venit aici pentru a obține un rezultat important, ne-am așteptat la o partidă complicată. Multe echipe vin la Milano pentru a da totul.

Ranocchia a înscris un gol incredibil, care va deveni un ‘meme’. Sunt bucuros pentru el, dar și pentru Sensi. Știu cât de mult muncesc la antrenamente și este frumos că au decis meciul, sunt jucători extraordinari.

În primul meu meci, am reușit să înscriu… chiar dacă în propria poartă (n.r. - râde). Sunt fericit că am debutat în acest sezon și pentru că am câștigat”, a spus Ionuț Radu, la finalul partidei.

Inter o va întâlni în sferturile de finală pe învingătoarea meciului Roma – Lecce, programat joi seară.