SPECTACOL pe strazile din Brazilia dupa finala Copei Libertadores! Palmeiras a castigat al doilea trofeu din istorie cu un gol inscris in minutul 99! Imagini INCREDIBILE

Palmeiras a castigat finala Copei Libertadores in fata celor de la Santos.

Golul victoriei a fost reusit de Breno Lopes in minutul 90+9, moment in care s0a declansat nebunia atat pe Maracana, in Rio de Janeiro, cat si in Sao Paulo, acolo unde suporterii lui Palmeiras iesisera pe strazi.

In Santos a fost tristete mare dupa golul lui Breno care le-a adus trofeul celor de la Palmeiras, care s-au calificat totodata la Cupa Mondiala a Cluburilor care va avea loc in Qatar, in februarie.

Acesta este al doilea trofeu cucerit vreodata de Palmeiras in Copa Libertadores, primul fiind castigat in 1999.

5.000 de suporteri au fost prezenti pe Maracana la meciul din finala competitiei, la invitatia cluburilor, a autoritatilor locale si a forului fotbalistic din America de Sud.

Imagini cu atmosfera din Brazilia din timpul si de la finalul partidei dintre Palmeiras si Santos sunt disponibile in galeria foto de mai jos.