Una caldă, alta rece! Olimpiu Moruțan, pasă de gol pentru Galatasaray, echipa lui e la patru puncte distanță de locurile retrogradabile

Mijlocașul transferat vara trecută de la FCSB a nu mai contribuise la un gol din noiembrie, când a oferit o pasă de gol în duelul cu Fenerbache. Acesta a fost titularizat în duelul cu Kasimpasa, din etapa a 22-a a Superligii Turciei.

Galatasaray a deschis scorul în minutul 39. Motuțan l-a servit pe Dervisoglu, care a reușit să îl învingă pe portarul Taskiran. Atât Olimpiu Moruțan, cât și Alexandru Cicâldău au fost titulari în acest meci.

Mai apoi, Moruțan a gafat la unul dintre golurile lui Kasimpasa, după ce a oferit o pasă greșită unui adversar. Galatasaray a pierdut acest duel, cu scorul de 3-1, ajungând pe locul 13 în campionat, la doar patru puncte de retrogradare.

Assist for Moruțan on the counter to put Galatasaray 1-0 up!