BREAKING NEWS | Ea e tanara superba de care s-a indragostit Ianis Hagi! Cum arata Elena, iubita pe care Ianis a tinut-o ascunsa. Bate orice trofeu :)

Ianis Hagi are o relatie de durata cu Elena Tanase, o tanara din Constanta.

Hagi Jr. face tot posibilul pentru a tine departe de curiosi detalii despre viata sa privata. Conform marturiilor mai multor apropiati, Ianis se iubeste cu Elena Tanase, o fata de varsta lui de origine aromana.

Cei doi s-au apropiat in perioada in care Ianis juca la Viitorul. Elena provine dintr-o familie de antreprenori locali. Tatal sau, Dimciu Tanase are afaceri in domeniul agriculturii si al constructiilor.

In ciuda zvonurilor care-l dadeau intr-o relatie cu fiica lui Tibi Lung, fostul portar de la Steaua si Craiova, Ianis a dezmintit informatia ca s-ar iubi cu tanara handbalista.