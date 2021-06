Ianis Hagi poate da o super-lovitura! Clubul pe care il iubeste, gata sa ii ofere tricoul cu numarul 10

Ianis Hagi (22 ani) ar putea pleca de la Rangers in vara.

Mijlocasul roman poate pleca de la campioana Scotiei la doar un an de la transferul oficial. Tensiunile dintre el si club ar fi crescut odata cu reticenta oficialilor clubului de a-l lasa sa participe la Jocurile Olimpice, iar asta ar putea duce la plecarea sa de pe Ibrox. Un alt motiv ar fi faptul ca nu a primit atat de multe minute de joc pe cat si-ar fi dorit.

Ianis a anuntat recent, in momentul in care a fost intrebat unde si-ar dori sa joace, ca i-ar placea sa joace pentru Galatasaray, club pe care il iubeste si in tricoul caruia tatal sau a scris istorie.

Visul lui Hagi s-ar putea indeplini in vara, iar presa din Turcia anunta ca oficialii clubului ar lua in calcul posibilul transfer al sau. Publicatia yenisafak.com scrie ca Galatasaray ar fi gata sa ii ofere tricoul cu numarul 10 lui Ianis.

"Alegerile prezidentiale de la Galatasaray sunt extrem de asteptate, iar nesiguranta in ceea ce priveste transferurile continua. Daca reprezentantii culorilor rosu si galben sunt alesi drept candidati prezidentiali, atunci initiativele pe piata transferurilor au inceput deja. Conform surselor, conducatorii lui Galatasaray sunt focusati pe pozitia 'decarului'.

Conform noii regului legate de jucatorii straini, maximum 8 fotbalisti de alta nationalitate pot juca. Cu toate astea, situatia este putin diferita pentru jucatorul al carui nume este mentionat pentru tricoul cu numarul 10. Galatasaray vrea sa ii ofere tricoul cu numarul 10 lui Ianis Hagi", anunta sursa citata.

Ianis Hagi a fost nascut in Istanbul, astfel ca a primit si cetatenia turca. Din aceste motive, mijlocasul roman nu ar fi incadrat la categoria 'jucatori straini' in cazul transferului, iar situatia clubului nu s-ar schimba, avand permisiunea in continuare de a folosi tot 8 fotbalisti de alta nationalitate.