Prima reactie dupa ce Hagi a fost propus la Barcelona! Ce au scris spaniolii

Gica Hagi (56 ani) vrea sa se intoarca pe banca tehnica.

Presedintele Viitorului, Gica Popescu a vorbit despre dorinta lui Hagi de a antrena din nou, iar in momentul in care a fost intrebat despre posibilitatea ca acesta sa fie luat in calcul pentru banca tehnica a Barcelonei, Popescu a raspuns clar ca 'Regele' ar accepta pe loc.

Declaratiile lui Popescu au fost preluate de presa din Spania, acolo unde cotidianul AS a scris: "Gica Hagi este propus pentru a fi antrenorul Barcelonei"

"Gica Popescu, presedinte la Viitorul Constanta, l-a propus pe fostul fotbalist, iar acum antrenor Gica Hagi pentru banca Barcelonei in cazul in care Ronald Koeman va fi demis. Romanul a fost antrenorul Viitorului Constanta pana de curand, club al carui patron este, iar acum cauta provocari mai mari in afara tarii, iar una dintre ele ar putea fi nici mai mult, nici mai putin decat pe Camp Nou", scriu ibericii.

Gheorghe Hagi a fost antrenorul Viitorului din septembrie 2014 pana in august 2020. Hagi a castigat tilul de campion al Romaniei, Cupa si Supercupa Romaniei in calitate de antrenor al Viitorului.