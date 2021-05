Hagi, dorit inapoi la Galatasaray! Propunerea incredibila a unui candidat la presedintia clubului

Antrenorul roman poate reveni pe banca tehnica dupa un an de pauza.

In sezonul recent incheiat, Galatasaray a pierdut titlul dramatic in Turcia, cu toate ca a avut acelasi numar de puncte, 84, Besiktas a avut un gol mai mult si regula golaverajului a facut-o pe fosta echipa a lui Hagi sa piarda campionatul. Insa antrenorul roman isi poate conduce echipa de suflet spre un nou trofeu din vara.

Luni, Galatasaray va afla daca pe 19-20 iunie clubul isi va alege noul presedinte. Pandemia provocata de Covid-19 i-a impiedicat pe turci sa isi numeasca noul conducator.

Yigi Sardan, cel care ravneste scaunul lui Mustafa Cengiz, l-a propus pe Gheorghe Hagi antrenor, potrivit FotoSport, dorind sa le ofere fanilor o personalitate marcanta. In urma cu trei zile, Galatasaray a tinut sa isi omagieze idolul, la 20 de ani de cand a jucat ultimul meci oficial in culorile ros-galbene.

Galatasarayımızın efsane ismi Gheorghe Hagi, 20 yıl önce bugün ardında attığı sayısız jeneriklik gol, kazanılmış kupa ve unutulmaz yüzlerce anı bırakarak futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktaladı. ???? #ILoveYouHagi! 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/SK8wHgK83F — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 26, 2021

Daca Sardan va fi ales presedinte, Hagi se poate intoarce la Galatasaray dupa o pauza de 10 ani. In octombrie 2010 a fost numit manager, ca in martie 2011, dupa doar 24 de meciuri, clubul sa renunte la serviciile sale. De altfel, romanul a obtinut primul trofeu din cariera de antrenor cu echipa din Istanbul, cand in 2005, a reusit sa castige Cupa Turciei.