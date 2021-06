Ianis Hagi putea marca un gol superb in minutul 37 al golului cu Georgia de la Ploiesti.

Hagi a trimis in transversala din lovitura libera. Mingea a sarit in careu, apoi a ricosat la Ianis, care i-a trimis in fata portii lui Alibec. Varful a reluat din pozitie ideala, dar goalkeeperul Georgiei a salvat fantastic si a reusit sa devieze in corner.