Cu mijlocașul central român Adrian Șut titular, Al Ain s-a distrat în sferturile de finală ale Cupei Președintelui Emiratelor Arabe Unite, 3-0 astăzi pe terenul lui Dibba Al Fujairah, echipă antrenată de Ciprian Panait .

Fostul jucător al lui FCSB a evoluat de data aceasta pe un post ceva mai avansat, lângă mijlocașii de creație ai lui Vladimir Ivic.

Șut a fost schimbat în minutul 66 cu Rafael Rodrigues.

Șut, un sfert de oră perfect la ultimul meci



Adrian Șut a impresionat prin siguranță în victoria obținută marți de Al-Ain, scor 3-1, cu Al Ittihad Kalba.

Mijlocașul transferat recent de la FCSB a fost trimis în teren pe finalul partidei din Emirate, în minutul 76, cu misiunea clară de a securiza avantajul fragil de 2-1 al echipei sale. Deși startul a fost unul contondent, Șut fiind avertizat cu cartonaș galben la prima intervenție asupra adversarilor, prestația sa ulterioară a fost una de metronom la centrul terenului.

În cele 14 minute efective de joc, fotbalistul român a transformat aproape fiecare atingere într-o pasă utilă pentru coechipieri. Platformele de monitorizare au dezvăluit o statistică rară pentru un jucător venit de pe bancă: Adrian Șut nu a greșit nicio minge în jumătatea adversă, având 12 pase corecte din tot atâtea încercate.

