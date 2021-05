Spectacol total in cantonament! Cicaldau si Hagi au inscris senzational din lovituri libere! | Cine va arbitra amicalul cu Anglia

Din articol Brigada portugheza pentru meciul cu Anglia

Pe 2 si 6 iunie, Romania va disputa doua meciuri amicale.

Tricolorii se pregatesc la Mogosoaia, sub comanda lui Mirel Radoi, pentru meciurile cu Georgia si Anglia. In aceasta dimineata, selectionerul a exersat loviturile libere.

Ianis Hagi si Alexandru Cicaldau au fost protagonistii unor executii spectaculoase, care au fost postate apoi pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

Brigada portugheza pentru meciul cu Anglia



Conform frf.ro, "meciul cu Anglia va fi condus de o brigada portugheza, cu Andre Camos si Pedro Mota in calitate de asistenti, iar Antonio Nobre va fi al patrulea oficial.

La centru va oficia Tiago Bruno Lopes Martins (40 ani), arbitru FIFA din 2015 si membru al lotului de arbitri VAR la CM 2018, primul turneu mondial cu arbitraj VAR." In sezonul recent incheiat a condus, printre altele, in campionatul intern, derby-ul Benfica-Sporting, scor 4-3.

Martins are trei experiente legate de fotbalul romanesc, arbitrand in 2017 amicalul Romania 2-0 Turcia, in 2018 partida Hajduk Split 0-0 FCSB, din preliminariile Europa League, si in 2019 meciul CFR Cluj 1-0 Rennes, din grupele Europa League.

Meciurile amicale ale echipei nationale se vad in direct la PRO TV si pe www.sport.ro. Prima partida, cu Georgia, e LIVE miercuri, 2 iunie, de la ora 21:45.