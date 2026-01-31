Spectacol în Ligue 1: Paris – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO

În primul meci al zilei, de la 18:00, Olympique Marseille joacă pe terenul celor de la Paris FC.

OM ocupă locul trei în clasamentul din Ligue 1, cu 38 de puncte, opt lungimi în urma liderului Lens și la șapte de PSG, ocupanta locului doi.

De cealaltă parte, Paris FC ocupă locul 14 în ierarhie, cu 20 de puncte, și luptă pentru evitarea retrogradării.

În cel de-al doilea meci al serii, de la 20:00, Lorient se duelează cu Nantes. Dacă gazdele sunt într-o poziție confortabilă la jumătarea clasamentului, Nantes are mari probleme.

Nantes ocupă locul 16 în clasament, cu 14 puncte acumulate în 19 meciuri și este în pericol să retrogradeze la finalul sezonului, dacă lucrurile nu se vor schimba rapid.

În ultimul meci al serii, Monaco joacă pe teren propriu împotriva lui Rennes. Cu o victorie, Rennes o poate depăși pe Lille și poate urca pe locul 5.

Clasamentul din Ligue 1

